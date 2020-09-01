На Крите ввели новые ограничения из-за COVID

По два десятка новых случаев коронавируса в день начали регистрировать на Крите. Основная их масса приходится на Ираклион.

В связи с этим власти острова решили ужесточить ограничительные меры. Как сообщает генеральный секретариат оперативного центра гражданской защиты, они будут действовать до 14 сентября.

На острове временно запрещены все массовые мероприятия, в том числе вечеринки, шествия, закрыты рынки и ярмарки. Нельзя собираться группами больше девяти человек, а за одним столом в таверне могут сидеть до четырёх человек. Исключение сделано только для членов одной семьи, которым в ресторанах и кафе можно садиться вшестером.

В обязательном порядке необходимо носить маски как в помещениях, так и на улице. Напомним, что в начале августа на Крите фиксировали по 4-5 новых случаев заражения коронавирусом в сутки. С начала эпидемии на острове зарегистрировано около 250 случаев COVID.