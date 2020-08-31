Украинка пыталась провезти на родину георгиевские ленточки

Георгиевские ленточки и другую символику Советского союза и России пыталась провести на территорию Украины гражданка страны. С незаконным грузом она ехали из России.

По словам задержанной, она работает мастером и изготавливает изделия ручной работы.

"В пункт пропуска "Гоптовка" на украинско-российской границе, на вход из России прибыла гражданка Украины 1985 года рождения. Во время осмотра чемодана женщины пограничники Харьковского отряда совместно с представителями таможенной службы обнаружили георгиевские ленточки, значки "9 мая", ленты с триколором РФ и заготовки к ним в количестве около 1 тысячи штук", — сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Пограничники посчитали, что женщина может быть причастна к пропаганде "коммунистического, национал-социалистического и тоталитарного режимов на территории Украины" и передали её в руки полиции.

Напомним, что подобная символика под запретом на Украине с мая 2015 года. В стране действует запрет на пропаганду советской символики.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в этом году в России прошла юбилейная акция "Георгиевская ленточка". Из-за пандемии её организовали в онлайн-формате.