Юбилейная акция памяти "Георгиевская ленточка" пройдёт в онлайн-формате

Вполне ожидаемо, что вслед за "Бессмертным полком" в онлайн-формат перешла и акция "Георгиевская ленточка". Организаторы предложили участникам сфотографироваться с символом Победы или наложить "электронные ленты" при помощи фоторедакторов, а затем опубликовать получившиеся снимки в своих социальных сетях.

Организаторы акции посоветовали россиянам привести в порядок сохранившиеся ленты, надеть их и сделать несколько снимков для социальных сетей. Если символа Победы дома нет, — это не беда: наложить "электронную ленту" на любую фотографию можно буквально за пару секунд.

Как будет проходить акция "Георгиевская ленточка" в онлайн-режиме?

Все посты в социальных сетях объединятся под двумя хэштегами — #ГеоргиевскаяЛенточка и #ЛучшеДома. Об особенностях проведения акции в онлайн-формате рассказала лидер Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова.

"Наше движение участвует в проведении акции "Георгиевская лента" с 2015-го. Каждый год около 30 тысяч волонтеров распространяют ленты. Сейчас мы призываем всех ставить ленты на аватарки в социальных сетях, либо фотографироваться с ними. Это в очередной раз подчеркнет, что акция важна для каждого из нас, а коронавирус не в силах помешать нам сохранить память", — заявила Амельченкова.

Георгиевские ленточки в этом году будут доступны не только "онлайн", но и "оффлайн"

В этом году акция "Георгиевская ленточка" пройдёт с 4 по 9 мая. Символы Победы в этом году можно найти не только в "онлайне", но и в "оффлайне" — ленточки появятся в аптеках, на автозаправках, в продуктовых магазинах и в госучреждениях. Отмечается, что каждый символ подвергнется дезинфекции. А пожилым россиянам вместе с лентами будут вручать CD-диски с песнями военных лет.

"В разных регионах мы передали ленты сотрудникам ГАИ, полиции, Росгвардии. Также ежегодно мы вручали листовки с историей и инструкцией, как правильно носить ленту. Ветеранам их доставляют волонтеры вместе с продуктовыми наборами бесконтактным путем. Они соблюдают все необходимые меры защиты", — подчеркнула Амельченкова.

Георгиевская ленточка побывала не только на Земле, но и в космосе

За 15 лет акции волонтёры раздали более 10 миллионов лент по всему миру. И не только на Земле: символ Победы побывал даже в космосе.