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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Юбилейная акция памяти "Георгиевская ленточка" пройдёт в онлайн-формате

Общество

Вполне ожидаемо, что вслед за "Бессмертным полком" в онлайн-формат перешла и акция "Георгиевская ленточка". Организаторы предложили участникам сфотографироваться с символом Победы или наложить "электронные ленты" при помощи фоторедакторов, а затем опубликовать получившиеся снимки в своих социальных сетях.

Организаторы акции посоветовали россиянам привести в порядок сохранившиеся ленты, надеть их и сделать несколько снимков для социальных сетей. Если символа Победы дома нет, — это не беда: наложить "электронную ленту" на любую фотографию можно буквально за пару секунд.

Как будет проходить акция "Георгиевская ленточка" в онлайн-режиме?

Все посты в социальных сетях объединятся под двумя хэштегами — #ГеоргиевскаяЛенточка и #ЛучшеДома. Об особенностях проведения акции в онлайн-формате рассказала лидер Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова.

"Наше движение участвует в проведении акции "Георгиевская лента" с 2015-го. Каждый год около 30 тысяч волонтеров распространяют ленты. Сейчас мы призываем всех ставить ленты на аватарки в социальных сетях, либо фотографироваться с ними. Это в очередной раз подчеркнет, что акция важна для каждого из нас, а коронавирус не в силах помешать нам сохранить память", — заявила Амельченкова.

Георгиевские ленточки в этом году будут доступны не только "онлайн", но и "оффлайн"

В этом году акция "Георгиевская ленточка" пройдёт с 4 по 9 мая. Символы Победы в этом году можно найти не только в "онлайне", но и в "оффлайне" — ленточки появятся в аптеках, на автозаправках, в продуктовых магазинах и в госучреждениях. Отмечается, что каждый символ подвергнется дезинфекции. А пожилым россиянам вместе с лентами будут вручать CD-диски с песнями военных лет.

"В разных регионах мы передали ленты сотрудникам ГАИ, полиции, Росгвардии. Также ежегодно мы вручали листовки с историей и инструкцией, как правильно носить ленту. Ветеранам их доставляют волонтеры вместе с продуктовыми наборами бесконтактным путем. Они соблюдают все необходимые меры защиты", — подчеркнула Амельченкова.

Георгиевская ленточка побывала не только на Земле, но и в космосе

За 15 лет акции волонтёры раздали более 10 миллионов лент по всему миру. И не только на Земле: символ Победы побывал даже в космосе.

"Даже в режиме самоизоляции "Георгиевская ленточка" остается одним из главных символов Великой Победы. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, юбилейная акция будет не менее масштабной. Мы планируем раздать порядка 15 миллионов георгиевских лент. Все требования безопасности будут соблюдены", — отметил заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов.

Темы победа георгиевская ленточка великая отечественная война
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