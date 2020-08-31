Трамп: в Портленде бардак

Дональд Трамп готов взять ситуацию в Портленде под свой контроль. По словам президента США, в городе полный бардак.

Своё мнение глава государства по-традиции выразил в микроблоге.

"В Портленде бардак, и так было много лет. Если это подобие мэра не наведет порядок, то мы придем и сделаем это за них!" — написал Трамп в Twitter.

Ранее президент призывал мэра города вызвать национальную гвардию и урегулировать ситуацию силой. Накануне в Портленде прошла очередная масштабная акция протеста. Задержано 29 человек. На помощь местной полиции направят правоохранителей со всего штата. Такое решение приняла губернатор штата Орегон Кейт Браун.

Митинги в Портленде продолжаются с момента убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Ранее "Правда.Ру" писала, что антирасистские демонстрации привели к росту заболеваемости коронавирусом. Как отметил Дональд Трамп, количество заражений стало увеличиваться среди молодёжи вскоре после начала акций протеста.

Эксперты в области общественного здравоохранения США с президентом не согласны. Они говорят, что существует мало доказательств того, что протесты способствуют распространению коронавируса в Нью-Йорке, Чикаго, Миннеаполисе, Вашингтоне или других городах.