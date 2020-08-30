Трамп хочет ввести нацгвардию в Портленд

Президент США Дональд Трамп считает, что в Портленд для подавления массовых беспорядков нужно ввести войска Национальной гвардии. Этого американский лидер потребовал от мэра города Теда Уилера.

"Наша великолепная Национальная гвардия могла бы решить эти проблемы менее чем за час. Местные власти должны направить запрос, пока не станет слишком поздно", — утверждает Трамп.

Напомним, массовые беспорядки в Портленде продолжаются уже третий месяц. Недавно в городе был застрелен местный житель.