Лингвист: в России применение феминитивов невозможно

Украинские власти официально утвердили применение феминитивов. Теперь в стране есть инженер и инженерка и другие вариации привычных профессий с уклоном в женский род.

Нововведение оценил заведующий отделом современного русского языка Института русского языка им. В. В. Виноградова Леонид Крысин.

"Украинский язык в большей степени допускает вот эти феминитивы в такой более-менее официальной речи, чем русский язык. А по-русски это невозможно. В Украине могут быть другие нормы и другие взгляды на это. По-русски нельзя сказать садовница вместо садовник или с суффиксом -ша — инженерша. В бытовой речи, конечно, мы говорим и врачиха, и докторша, и повариха. Мое мнение — в официальной речи, в информационных сообщениях более-менее в официальной обстановке использование такого рода лексики для обозначения женщин невозможно", — пояснил эксперт.

Он отметил, что, если в Госдуме России будет поднят такой вопрос, депутаты должны проконсультироваться с лингвистами, которые наверняка будут протестовать против таких изменений норм русского языка.