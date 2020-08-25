Украинский лидер Владимир Зеленский недавно советовал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко провести повторные выборы.

В Минске не восприняли рекомендации Зеленского. Однако доцент Финансового университета Геворг Мирзаян считает, что в обращении президента Украины зашифровано некое послание.

"Александр Григорьевич уже отреагировал, сообщив, чтобы Зеленский своими делами занимался да пошёл подальше. Но проблема в том, что если бы Лукашенко смотрел немного вперёд, то он должен был бы сделать достаточно очевидные выводы о сложившейся ситуации. Главный вывод: он зря со всем этим возился шесть лет. Мы прекрасно знаем, что он поддерживал, пусть и частично, позицию Украины по Донбассу, сохранял отношения с Киевом, ложно полагая, что Украина — суверенное государство.

И всё это время Украина имела негативное влияние на Белоруссию. Для Зеленского это просто внутриполитический пиар, делающийся за счёт отношений с Белоруссией и авторитета белорусского президента. Вместо того чтобы оказать поддержку, Зеленский показал, что ему наплевать на Лукашенко, он занимается своими внутренними вопросами таким образом", — пояснил эксперт.