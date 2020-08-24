Кравчук не ответит за свои слова. Он не поедет в ДНР и ЛНР

Ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил о готовности поехать на "оккупированную территорию" Донбасса.

Однако позже он отказался от своих слов и пояснил, что не видит в этом смысла.