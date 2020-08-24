Ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил о готовности поехать на "оккупированную территорию" Донбасса.
Однако позже он отказался от своих слов и пояснил, что не видит в этом смысла.
"Мне хочется поехать в Донбасс. Но с какой целью? Если бы открылось туда окно, форточка, не говорю уже о двери, тогда можно ехать. Но с кем я там буду говорить? Пока не вижу цели", — пояснил Кравчук.
Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.