Навального доставили в берлинскую клинику

Российский политик Алексей Навальный поступил в берлинскую клинику "Шарите", где он будет проходить лечение.

Ранее оппозиционера из Омска в Германию доставил частный медицинский борт. С Алексеем в самолёте находилась его жена.

Напомним, Навальный был госпитализирован из-за ухудшения состояния при перелете из Томска в Москву. У него произошёл сбой обмена веществ и критически понизился уровень глюкозы в организме.