Выделение денег пострадавшим от репрессий белорусам — правильный шаг со стороны Евросоюза. Зная институционный механизм работы ЕС, можно смело ожидать, что средства будут распределяться прозрачно.

В этом уверен политолог, эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец.

"Распределяться, вероятно, будет через какие-то фонды оппозиционные или с ними связанные. И будут выделяться эти средства пострадавшим лицам, например, от арестов, либо лицам, которые попали на штрафы. Потому что там идет счет на десятки тысяч людей, которых оштрафовали белорусские власти. Очевидно, если люди предоставят какой-то документ, подтверждающий факт либо ареста, штрафа, либо потери работы в силу своих политических взглядов, либо для медицинского обслуживания, если требуется плата за какие-то медицинские услуги. Я думаю, что на эти цели в первую очередь, пойдут эти средства. Совершенно очевидно, что они в карман никому не пойдут. За эти средства будет отсчитываться получатель этих средств и в этом плане финансовый контроль в Евросоюзе отлажен достаточно сильно и эффективно", — пояснил эксперт.