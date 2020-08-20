В среду лидеры стран ЕС договорились о размере "финансовой помощи белорусскому народу", которую "неблагодарный" Лукашенко назвал спонсированием беспорядков.
Лукашенко распорядился активнее доводить до сведения "и Меркель, и Макрона, и Дуды, и Науседы, и других там… и Зеленского", происходит в Беларуси на самом деле:
"И предупредить их (Лукашенко это особо подчеркнул) об ответственности за разжигание беспорядков".
Но руководство ЕС об этой самой ответственности решило не думать, поэтому, как заявила после окончания экстренного созванного саммита ЕС Урсула фон дер Ляйен, "на помощь народу Белоруссии, в связи с событиями в стране, будет выделено €53 млн"
Евросоюз не признал итоги выборов в Белоруссии
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.