€53 млн выделит ЕС "гражданскому обществу" Белоруссии

В среду лидеры стран ЕС договорились о размере "финансовой помощи белорусскому народу", которую "неблагодарный" Лукашенко назвал спонсированием беспорядков.

Лукашенко распорядился активнее доводить до сведения "и Меркель, и Макрона, и Дуды, и Науседы, и других там… и Зеленского", происходит в Беларуси на самом деле:

"И предупредить их (Лукашенко это особо подчеркнул) об ответственности за разжигание беспорядков".

Но руководство ЕС об этой самой ответственности решило не думать, поэтому, как заявила после окончания экстренного созванного саммита ЕС Урсула фон дер Ляйен, "на помощь народу Белоруссии, в связи с событиями в стране, будет выделено €53 млн"

Куда (и кому) пойдут деньги

€2 млн — целевая "помощь жертвам репрессий и неприемлемого государственного насилия",

€1 млн — "на поддержку гражданского общества и независимых СМИ",

€50 млн — "на экстренную поддержку в связи с распространением коронавируса".

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