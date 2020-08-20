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Ещё одна страна готова организовать клинические испытания "Спутника V"

Мир » Северная Америка » Карибские страны

Учёные из Мексики присоединятся к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса. Это позволит быстрее оценить эффективность препарата и обезопасить миллионы людей.

О заинтересованности Мексики сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард. Он встретился с послом России Виктором Коронелли. По словам главы МИД Мексики, его страна готова вступить в третью фазу испытаний препарата, которая продлится три месяца. Сейчас в ней участвуют уже четыре десятка тысяч человек.

Напомним, что первая в мире вакцина от коронавируса разработана и зарегистрирована в России. Она получила название "Спутник V". На себе её испытала дочь президента России Владимира Путина. Сейчас препарат готовы приобрести больше 20 стран мира, производить его будут в пяти странах мира. То, что производится в России, будет идти исключительно на внутренний рынок.

Ранее "Правда.Ру" писала, что вакцину на себе испытали вице-премьер России Марат Хуснуллин и губернатор Курской области Роман Старовойт.

А вот Всемирное антидоппинговое агентство намерено проверить российскую вакцину от COVID на допинг. Как пояснили в WADA, им неизвестно, какие компоненты были использованы при разработке препарата.

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