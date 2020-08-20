Вице-премьер Марат Хуснуллин привился от коронавируса

Препарат "Спутник V" испытал на себе вице-премьер России. Прививку от коронавируса сделал Марат Хуснуллин.

Об этом он сам рассказал в своём микроблоге.

"Мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!" — написал политик.

Стоит отметить, что прививку первой российской вакцины от коронавируса сделала дочь президента России Владимира Путина. Также препарат испытал на себе губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Спутник V" подвергнут серьёзной критике со стороны иностранных СМИ. По мнению израильского иммунолога, критика носит исключительно политический характер. Заведующая отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии Медицинского центра Хадасса в Израиле Полина Степенская уверена, что российская вакцина — очень перспективный препарат, эффективность которого может превзойти западные аналоги.

Исключить политику из вопросов борьбы с коронавирусом призвал мировое сообщество президент Мексики. Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что его специалисты по здравоохранению оценивают возможности покупки российской коронавирусной вакцины Sputnik V, чтобы "как можно скорее начать кампанию всеобщей вакцинации в стране".