Президент Мексики: в вопросах вакцинации от COVID не место политике

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что его специалисты по здравоохранению оценивают возможности покупки российской коронавирусной вакцины Sputnik V, чтобы "как можно скорее начать кампанию всеобщей вакцинации в стране".
"Мы продолжаем общение с Россией о возможности покупки вакцины, которую они выпустили и будут применять в ближайшее время. Когда речь идёт о здоровье народа вопросы идеологии и политики должны уйти на второй план", — заявил Обрадор.
Во время своей ежедневной утренней пресс-конференции мексиканский лидер сказал, что он может поговорить с президентом России Владимиром Путиным так же, как и с руководителями США или Китая, чтобы изучить возможность приобретения первой доступной вакцины для борьбы с эпидемией коронавируса:
"Если в России, в США или в Китае есть вакцина, и её безопасность и эффективность доказаны, мы готовы к сотрудничеству".
Более того, Лопес Обрадор заявил о готовности первым сделать себе прививку в случае приобретения российского препарата.
"Чтобы не оставалось никаких сомнений в том, насколько это важно для нас, я был бы первым, кто позволил бы сделать себе прививку", — сказал он.
Президент сообщил, что у Мексики есть специальный фонд для покупки первого доступного препарата и немедленного начала универсальной и бесплатной кампании вакцинации против коронавируса.
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