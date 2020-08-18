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Израильский иммунолог рассказала, чем хорош "Спутник V"

Экспертное мнение

Критика в адрес российской вакцины Sputnik V против коронавируса носит политический характер несмотря на то, что это очень перспективный препарат и его эффективность может превзойти эффективность западных аналогов.

Так считает заведующая отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии Медицинского центра Хадасса в Израиле Полина Степенская.

"Разработка Sputnik V достойна уважения и как врач, и учёный, я думаю, что россияне сделали нечто действительно замечательное и достигли прорыва в сфере науки", — заявила Степенская (цитата РИА "Новости").

По словам иммунолога, качество российской вакцины гарантирует то, что она была создана на основе известной и проверенной технологии:

"Они взяли человеческий аденовирус, в данном случае два штамма аденовируса 5 и 26, из которых извлекли часть, ответственную за репликацию вируса, и вставили в них ДНК. Коронавирус — это РНК-вирус, который может быть преобразован в ДНК с помощью специального фермента, хорошо известного метода, используемого во всем мире", — пояснила врач.

Разница с оксфордской вакциной

Полина Степенская считает, что Sputnik V может обеспечить более стабильный иммунитет, чем вакцина Оксфордского университета (Великобритания), которая была создана с аденовирусом шимпанзе.

По её словам, критики не знакомы с использованным в НИЦ им. Гамалеи подходом:

"В России есть много вещей, которые учёные не публикуют, но эти работы существуют и хорошо работают, в то время как на Западе не привыкли к этому и потому относятся скептически".

Все вакцины подвергаются критике

Что касается критики, связанной с тем, что не прошло достаточно времени, чтобы сделать выводы об эффективности и безопасности Sputnik V, израильский иммунолог напоминает, что вакцины, разрабатываемые в других странах, также подвержены этим цензурам, потому что "никто не знает, как долго они будут защищать".

К слову, Полина Степенская рассказала, что

  • медицинский центр Хадасса уже направил запрос в Российский фонд прямых инвестиций для участия его специалистов в клинических испытаниях вакцины.
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