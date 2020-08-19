WADA проверит вакцину от коронавируса на допинг

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) собирается оценить все вакцины от коронавируса, которые были или будут разработаны, на антидопинговую безопасность. По заявлению организации, специалисты WADA пока не знают, какие компоненты были использованы для её производства.

"Мы не можем гадать на эту тему, не зная компонентов, которые входят в состав этих вакцин и все еще находятся в стадии разработки", — приводит ТАСС заявление WADA.

11 августа Россия зарегистрировала первую вакцину от коронавируса. Препарат получил название "Спутник V". Разработана она была центром имени Гамалеи Минздрава РФ.

О создании вакцины на совещании заявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, препарат был успешно опробован одной из его дочерей.