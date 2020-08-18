В Белоруссию могут ввести российские войска, чтобы предотвратить возможный государственный переворот.

Такое мнение высказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

"Теоретически ввод российских войск в Беларусь возможен, но ничего хорошего я от этого не ожидаю. Но я не думаю, что войска РФ будут задействованы в подавлении бунтов. Но в случае попытки госпереворота, если в Минске будет некий ремейк киевской "хунты" [группа, пришедшая к власти в результате переворота], которая призовет на территорию Белоруссии войска НАТО, то теоретически российские военные смогут этому помешать", — пояснил Стрелков.