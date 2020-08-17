СМИ: Американцы атаковали сирийскую армию

Сирийские военные отказались пропустить патруль американцев на подконтрольную Сирии территорию. За это ВВС США нанесли авиаудар.

Он пришёлся на блокпост, в котором находились люди.

"Сирийский военный погиб, ещё двое ранены после того, как военные отказались пропустить патруль американских оккупантов", — сообщает государственный телеканал Сирии Ikhbariya.

ЧП произошло в районе Телль-Захаб к юго-востоку от города Камышлы. По неподтвержденным данным, погибший был офицером армии Сирии.

Ранее "Правда.Ру" писала, что американские власти ввели новые санкции против Сирии. Как сообщил госсекретарь США Майк Помпео, под ограничения попал президент страны Башар Асад и его супруга.