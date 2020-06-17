Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о введении новых санкций против Сирии, под которые попадет президент страны Башар Асад вместе со своей супругой.

"Сегодня мы начинаем последовательную кампанию по введению санкций против режима Асада в соответствии с законом "Цезарь", которые позволяет применение жестких экономических санкций для привлечения к ответственности режим Асада и его сторонников за их жестокие действия против граждан Сирии", — написал Помпео в Twitter.