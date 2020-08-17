Турция не поддастся международному давлению и "бандитизму" в спорных водах Восточного Средиземноморья.
С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он говорит, что намерен продолжить разведку нефти и газа в соответствии с планом.
"Турецкое исследовательское судно Oruc Reis продолжит свою работу между Кипром и греческим островом Крит до 23 августа, несмотря на растущее давление и угрозы санкций. Мы никогда не склонимся перед бандитизмом на нашем континентальном шельфе. Мы не отступим от языка санкций и угроз. Цель Анкары-защитить свои "права и интересы", - сказал Эрдоган, добавив, что страна стремится сделать это "во всех областях на самом передовом уровне во всем мире"."
Напомним, что Турция оказалась в напряженном морском противостоянии со своим историческим соперником Грецией после того, как Анкара заявила о планах разведки нефти и газа в Восточном Средиземноморье.
Турция считает, что у нее есть исключительные права на это после того, как в прошлом году она достигла соглашения с правительством Ливии, поддерживаемым ООН. Тем не менее, другие страны, включая союзника Турции по НАТО Грецию, рассматривают действия Анкары как вторжение в свои воды.
Oruc Reis, который был отправлен на разведку газа у греческого острова Кастеллоризо на этой неделе, сопровождают несколько турецких военных судов, в то время как вся флотилия находится "неподалеку".
Помимо возможности открытого вооруженного конфликта между двумя странами НАТО, противостояние, по-видимому, ухудшило и без того холодные отношения между ЕС и Анкарой.
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, например, призвал блок пересмотреть свой подход к Турции, обвинив ее в создании "опасной и тревожной ситуации", которая может легко выйти из-под контроля.
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