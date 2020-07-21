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Греческие ВС приведены в полную боевую готовность

Мир » Европа » Евросоюз

Турция не отказывается от своих планов по исследованию морского ландшафта неподалеку от острова Кастелоризо. Это вынудило греческие власти организовать повышенную боевую готовность.

Как сообщают греческие СМИ со ссылкой на гидрографическую службу Антальи, работы пройдут с 21 июля по 2 августа. Ожидалось, что будет задействовано исследовательское судно, но с военно-морской базы Аксаз вышли 15 кораблей.

По мнению журналистов, Афины готовы к тому, что до конца лета конфликт с Турцией разгорится с новой силой и выйдет на новый этап. Об этом свидетельствует поведение турецкого президента Эрдогана.

Ранее "Правда.Ру" писала, что граждане Греции недовольны поведением властей, которые провели тайные переговоры с турками в Германии. Информацию о переговорах распространил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. В греческом внешнеполитическом ведомстве отвергли версию, что это были переговоры.

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