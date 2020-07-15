Греческая оппозиция требует ответа правительства о тайных переговорах с турками. Сообщается, что встреча, о которой власти Греции "забыли" упомянуть, прошла в Германии.
Карты раскрыл глава турецкого МИД.
"Мы начали диалог с Грецией после телефонного разговора нашего президента (с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом — Прим. ред.). Пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и коллеги из нашего министерства были в Берлине, состоялись трехсторонние переговоры Германия — Греция — Турция. Значит, при желании можно вести диалог", — заявил Мевлют Чавушоглу.
Он пояснил, что со стороны Греции в переговорах участвовали глава дипломатического офиса премьера Греции Элени Сурани, с немецкой — советник по внешней политике канцлера Ангелы Меркель Ян Хеккер.
В МИД Греции опровергли, что это были именно переговоры.
"Если Турция хочет представить это как диалог, чтобы избавиться от возможности введения санкций, я думаю, что ей придется постараться", — подчеркнул министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.