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Эрдоган: Франция дорого заплатит, если ее самолеты атакуют мои корабли

Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил "репрессиями", если "кто-то" нападет на судно, исследующее спорные воды Средиземного моря в поисках нефти и газа.

Это заявление от турецкого лидера прозвучало после того, как два французских самолета Rafale пролетели неподалеку от кораблей Турции во время совместных учений с греческим флотом.

"Он (Эммануэль Макрон) должен знать, что, если его авиация нападет на наш Oruc Reis, он заплатит высокую цену", — сказал Эрдоган, не пояснив, что может произойти.

Судно, названное в честь Османского пирата XVI века, начало исследовательские работы в начале этой недели недалеко от острова Кастеллоризо, который принадлежит Греции, но расположен недалеко от южного побережья турецкой провинции Анталья.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее объявил, что он направит дополнительные военные силы в Восточное Средиземноморье в поддержку Греции — члена ЕС и НАТО. Макрон также призвал Турцию прекратить "самоуправство" и решить вопрос с Афинами путем диалога.

В настоящее время в акватории Черного моря Франция и Греция проводят совместные военные учения:

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