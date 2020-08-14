Политолог: страны НАТО на грани войны друг с другом

Амбиции Эрдогана могут довести до войны с Францией. Ситуация обострилась после того, как Макрон выразил поддержку Греции.

Однако до вооруженного конфликта дело вряд ли дойдет, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат политических наук Сергей Фёдоров.

"Здесь все переплелось: это и вопрос Кипра, который удерживает турецкую часть, и вопрос неразграничения этих территориальных вод в условиях нерешенного вопроса Кипра, турецкой части, кому принадлежат территориальные воды, к кому они относятся. Франция, у которой в прошлом был неприятный конфликт с Турцией, поддержала Грецию. Это дополнительно обострило и без того сложную и взрывоопасную ситуацию. Я думаю, что вряд ли дело дойдет до прямых вооруженных столкновений. Позиция Франции понятна. Позиция Греции понятна. Но насколько далеко зайдут амбиции Эрдогана, трудно сказать, потому что если он отважится на вооруженное противостояние, на резкие шаги, я думаю, что это будет опрометчивый шаг, который вряд ли для Турции останется безболезненным", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что сейчас страны НАТО стоят буквально на пороге войны друг с другом. Ведь и Франция, и Греция, и Турция являются членами альянса.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по заявлению президента Турции Эрдогана, Франция "дорого заплатит", если атакует турецкие корабли. Речь идет об исследовательских суднах, которые ищут в Средиземном море нефть и газ.