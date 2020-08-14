Пострадавшим на митингах в Белоруссии дадут денег

Пострадавшим в акциях протеста в Белоруссии окажут финансовую помощь. Деньги выделит Литва. Об этом заявили в МИД страны.

"Литва решила выделить финансовые средства для оказания помощи пострадавшим во время недавних протестов в Белоруссии", — написал в своём микроблоге министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

О какой сумме идёт речь, не уточняется. Не названа и процедура, по которой будут выплачиваться компенсации.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Польша готова принять у себя политических беженцев из Белоруссии. С просьбой ускорить процесс сейм страны обратился к правительству. Также на заседании нижней палаты парламента Польши обсудили оказание гуманитарной помощи пострадавшим белорусам.

Напомним, Польша не признала итоги президентских выборов в Белоруссии и назвала их сфальсифицированными.

В Белоруссии с 9 августа не прекращаются массовые протесты. Местные жители требуют пересмотреть итоги голосования и отправить в отставку президента Александра Лукашенко. За несколько дней больше шести тысяч человек были задержаны за участие в несанкционированных митингах. Сегодня их начали выпускать из камер.