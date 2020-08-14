Польша готова принять политбеженцев из Белоруссии

Политические беженцы из Белоруссии найдут помощь и защиту в Польше. В стране готовы разместить тех, кто вынужден бежать из соседней страны из-за своих политических убеждений.

Этот вопрос сегодня обсудили в нижней палате парламента Польши.

"Сейм Польской республики обращается к польскому правительству для оказания гуманитарной помощи жертвам преследования в Белоруссии, а также создания возможности быстрого принятия политических беженцев из Белоруссии", — следует из текста резолюции, которую зачитала спикер сейма Эльжбета Витек.

Польские депутаты также осудили применение насилия и массовых репрессий к белорусам, участвующим в митингах, а также указали на фальсификацию итогов президентских выборов в стране.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Польша всегда вмешивалась в дела Белоруссии и продолжает делать это сейчас. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Он отметил, что беспорядки, происходящие в Белоруссии, координируются с польской территории.