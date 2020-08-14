Эксперт: Польша всегда вмешивалась в дела Белоруссии

Польша всегда вмешивалась в дела Белоруссии и продолжает это делать. Власти страны если не потокают этому, то точно не мешают.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Он напомнил, что до вмешательства Польши Белоруссия была процветающей страной.

"Надо ставить вопрос об исторической ответственности Польши за те трудности, которые возникали в Белоруссии, и трудности, которые Белоруссия преодолевала. И сейчас мы видим, что те массовые беспорядки, которые происходят, координируются и направляются людьми, находящимися на польской территории. А, значит, польские власти, по меньшей мере, им не мешают, а в большей мере им содействуют. Польша вмешивалась, вмешивается и продолжает вмешиваться в белорусские дела — это факт, который доказан и международными наблюдателями, и самими белорусами", — заявил эксперт.

Он также отметил, что предложение польского депутата Европарламента ввести санкции не против Белоруссии, а против России являются извращением и искажением действительности. Также это показывает, чего хотят поляки: повторить украинский сценарий и разделить Россию с братским ей народом.