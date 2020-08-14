Власти США пригрозили ввести санкции в отношении Белоруссии из-за сложившейся там ситуации. В частности, может быть приостановлена поставка нефти.
Угрозы эти вполне реальны, уверен кандидат политических наук в Таврическом информационно-аналитическом центре Александр Бедрицкий.
"Эти санкции никак не повлияют на ситуацию в Белоруссии в данном случае. Потому что государство и так долгое время находилось под санкциями. Тут ничего нового не прибавилось и не убавилось. Что касается поставок нефти, это был, скорее, политический шаг, которым Лукашенко хотел показать, что он отказывается от российской нефти или, по крайней мере, диверсифицирует поставки.
В данном случае как бы США не решают никаких вопросов о приостановке поставок нефти, кроме как показать Лукашенко, что они его никоим образом не поддерживают и не признают избранным президентом. Там поставки мизерные были по сравнению с тем, что идут из России", — пояснил эксперт.
Ранее "Правда.Ру" писала, что госсекретарь США Майк Помпео намекнул, что "жёсткий ответ правительства Белоруссии" на протесты оппозиции, недовольной результатами президентских выборов, может аукнуться стране санкциями.
У власти Белоруссии сегодня самая сложная ситуация за всю историю. В обществе раскол, в экономике стагнация, реформы не провести - а ресурсов на это уже нет...