США могут ввести санкции и приостановить поставки нефти в Белоруссию

Госсекретарь США Майк Помпео намекнул, что "жесткий ответ правительства Белоруссии" на протесты оппозиции, недовольной результатами президентских выборов, может аукнуться стране санкциями.

На вопрос о том, как Вашингтон отреагирует на разгон оппозиции,заданный ему в ходе интервью на радио "Свободная Европа", Помпео ответил, что на повестке дня стоят как санкции, так и прекращение поставок нефти в "восточноевропейскую страну".

Госсекретарь также добавил, что он "глубоко разочарован выборами и их жестокими последствиями".

Напомним, хотя Вашингтон периодически вводил и снимал санкции с Минска в течение последнего десятилетия - в последний раз санкции были частично сняты в 2015 году после того, как Лукашенко освободил ряд политзаключенных, - отношения между двумя странами в последние годы улучшились, и с мая США сделали по крайней мере одну крупную поставку нефти в Беларусь.

Однако все может измениться после замечаний Помпео, о том, что США попытаются опереться на своих "европейских друзей" присоединиться к усилиям по наказанию правительства Лукашенко.

Другие страны региона уже заявили о своей готовности добиваться этой цели, а Польша, Латвия и Литва пригрозили ввести собственные санкции, если им не будет разрешено выступить посредниками в переговорах между государством и оппозицией.

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