ЦИК Белоруссии получил жалобу от Анны Канопацкой

Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая находится в Белоруссии. По ее словам, покидать страну она не намерена.

Политик заявила, что подала жалобу в Центральную избирательную комиссию. Она требует признать итоги голосования недействительными.

"Я уже подала жалобу. Из страны уезжать не собираюсь. После рассмотрения моей жалобы в ЦИК у меня будет 10 дней на обжалование в Верховном суде Республики Беларусь", — подтвердила Канопацкая.

Ранее жалобу в ЦИК направила другой кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она заявила об этом 10 августа, на следующий день после выборов. Оппозиционер намерена оспорить итоги выборов, которые состоялись в Белоруссии 9 августа.

Напомним, что, по последним данным ЦИК, по итогам выборов победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов избирателей. Светлана Тихановская получила поддержку 10,09% белорусов. Анна Канопацкая набрала 1,68% голосов.

Оппоненты Лукашенко заявили, что не признают итоги выборов. Об этом высказались Андрей Дмитриев и Сергей Черечень. Кандидаты в президенты намерены подать жалобы в ЦИК.