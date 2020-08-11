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Эксперт по США: решение Трампа по налогам – предвыборный ход

Мир » Северная Америка » США и Канада

Налог на зарплату, который временно отменен в США, поможет значительной части граждан. В стране свыше 90% населения получает зарплату до 100 тысяч долларов.

Решение, принятое президентом США Дональдом Трампом, оценил директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

"Здесь нужно внимательно читать. Трамп не освободил от налога, а временно приостановил его сбор. Президент не имеет право вводить или отменять налог, этим занимается Конгресс, палата представителей. Но этот вопрос обсуждается и в Конгрессе. Демократы с республиканцами никак не могут прийти к согласию, они обсуждают целый пакет мер стоимостью от одно до трех триллионов долларов. Вроде бы они на двух триллионах пришли к компромиссу, но до конца не оформили свое согласие и закон еще не принят. И Трамп в этом перетягивании каната решил, что он не будет делить лавры с демократами, а сделает это своим указом. Так что это чисто предвыборный ход", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что и у демократов, и у республиканцев наверняка заготовлен целый комплекс мер поддержки населения, пострадавшего от кризиса. И они в ходе предвыборной гонки будут соревноваться в своей помощи американцам.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Трамп принял ряд мер по поддержке населения. В частности, до конца года продлены выплаты по безработице, еженедельная выплата составит 400 долларов. Граждане, которые в год получают меньше 100 тысяч долларов дохода, получили налоговые каникулы до конца 2020 года.

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