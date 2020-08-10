Трамп освободил 98% американцев от налогов на зарплату до конца года

Президент США Дональд Трамп принял меры, направленные на стимулирование экономики в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

В частности, американский лидер до конца года продлил выплаты по безработице.

8 августа в ходе пресс-конференции он заявил, что теперь размер еженедельной выплаты будет составлять $400.

Ранее стало известно, что администрация президента США и конгресс так и не договорились о точной сумме этих выплат.

Большинство демократов заявляли, что размер пособия не нужно менять, то есть сохранить выплаты в размере $600.

Для всех жителей США, доход которых менее $100 тыс. в год, до конца года объявлены налоговые каникулы.

Трамп заявил, что если его выберут на второй срок, то он сохранит данную меру в силе. Также он обещал освободить всех граждан от выплат по студенческим судам.

Кроме того, сейчас в США введён запрет на выселение за неуплаты аренды.