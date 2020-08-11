Политолог: в Белоруссии невозможно провести Майдан

То, что происходит в Белоруссии, просто народный протест. Это не Майдан, не "бархатная" и не "цветная" революции.

По словам политолога, замдекана факультета мировой экономики и политики в Высшей школе экономики Андрея Суздальцева, провести Майдан в республике невозможно.

"Майдан — это серьёзные мероприятия с большими бюджетами, это захват территории в центре столицы. Должен быть заказчик этого Майдана. Потому что деньги должны давать. Киевский Майдан обходился в сутки миллион долларов. Это люди, хранение, боевики, питание, лечение, это ротация, наконец. Отбирается часть территории у государства и там начинаются другие порядки. Это всё очень серьёзно. Невозможно сделать в Белоруссии Майдан: нет ни заказчика, ни денег, ни боевиков, ничего такого нет. Это не "цветная" революция. Потому что "цветная" революция — это разговор об изменении итогов голосования, то есть их отмена, пересчёт бюллетеней. Белорусская традиция: бюллетени мгновенно сжигают, следы убирают. Это, конечно, второй или третий туры, но об этом выступающие не просят. Они требуют, чтобы Лукашенко просто ушёл", — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что это и не "бархатная" революция, потому что силовики не смогли победить митингующих, не смогли их даже разогнать. На улицы Минска вышли больше 100 тысяч человек, что очень много для столицы Белоруссии.