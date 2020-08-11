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Политолог: в Белоруссии невозможно провести Майдан

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

То, что происходит в Белоруссии, просто народный протест. Это не Майдан, не "бархатная" и не "цветная" революции.

По словам политолога, замдекана факультета мировой экономики и политики в Высшей школе экономики Андрея Суздальцева, провести Майдан в республике невозможно.

"Майдан — это серьёзные мероприятия с большими бюджетами, это захват территории в центре столицы. Должен быть заказчик этого Майдана. Потому что деньги должны давать. Киевский Майдан обходился в сутки миллион долларов. Это люди, хранение, боевики, питание, лечение, это ротация, наконец. Отбирается часть территории у государства и там начинаются другие порядки. Это всё очень серьёзно.

Невозможно сделать в Белоруссии Майдан: нет ни заказчика, ни денег, ни боевиков, ничего такого нет. Это не "цветная" революция. Потому что "цветная" революция — это разговор об изменении итогов голосования, то есть их отмена, пересчёт бюллетеней. Белорусская традиция: бюллетени мгновенно сжигают, следы убирают. Это, конечно, второй или третий туры, но об этом выступающие не просят. Они требуют, чтобы Лукашенко просто ушёл", — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что это и не "бархатная" революция, потому что силовики не смогли победить митингующих, не смогли их даже разогнать. На улицы Минска вышли больше 100 тысяч человек, что очень много для столицы Белоруссии.

"Сейчас Лукашенко получил огромную поддержку от России, потому что Владимир Путин поздравил его с итогами голосования, которые белорусский народ не признал. Это сейчас даёт огромную возможность Лукашенко переключить всё негодование в сторону России.

Мы понимаем, почему это было сделано: потому что Лукашенко держит 33 человека в заключении. Это заложники. И если бы мы не признали итоги голосования, наверное, эти парни отправились бы на Украину с перспективой попасть там под пытки", — отметил Суздальцев.

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