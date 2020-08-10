Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Белорусский лидер Александр Лукашенко 10 августа посетил ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация". Он сделал первое заявление после президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Напомним, действующий глава государства получил более 80% голосов избирателей, по официальным данным ЦИК.

"Политика одна должна быть — люди", — заявил Лукашенко.

Ранее избирательный штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской не признал результаты выборов.