Оглашены первые результаты выборов в Белоруссии

ЦИК Белоруссии огласил первые результаты президентских выборов, которые прошли в республике 9 августа.

Согласно предварительному подсчёту, лидером стал нынешний белорусский лидер Александр Лукашенко, которого поддержали более 80% избирателей.

На втором месте оказалась оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Её поддержали 10% избирателей.

Около 6% избирателей выступили против всех кандидатов.