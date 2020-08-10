ЦИК Белоруссии огласил первые результаты президентских выборов, которые прошли в республике 9 августа.
Согласно предварительному подсчёту, лидером стал нынешний белорусский лидер Александр Лукашенко, которого поддержали более 80% избирателей.
На втором месте оказалась оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Её поддержали 10% избирателей.
Около 6% избирателей выступили против всех кандидатов.
Главный оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приняла решение скрыться от властей перед днём голосования.