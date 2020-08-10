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Парламент Израиля готовит удар по политической карьере Нетаньяху

Мир

Израильский парламент готовится к голосованию по законопроекту, который может положить конец политической карьере действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Как сообщается, новый законопроект запрещает обвиняемому премьер-министру формировать правительство. Напомним, Биньямин Нетаньяху является фигурантом уголовного дела мошенничестве и взяточничестве.

"Мы вносим законопроект, который помешает обвиняемому баллотироваться на пост премьер-министра, потому что нынешняя ситуация не может продолжаться", - заявил лидер оппозиционной коалиции "Еш Атид-телем" Яир Лапид.

Поводом для принятия нового закона стали «трения» действующего премьер-министра Израиля и центристского альянса, сформированного Бенни Ганцем. Разногласия возникли по поводу госбюджета, который должен быть принят до 25 августа, иначе Израиль будет вынужден провести уже четвертые выборы с апреля 2019 года.

Бело-голубые добиваются утверждения долгосрочного бюджета до 2021 года, в то время как Лапид настаивает на принятии финансового плана на ближайшие несколько месяцев, ссылаясь на неопределенность, вызванную коронавирусом.

Пандемия Covid-19 нанесла серьезный удар по израильской экономике.

 "Людям нечего есть, предприятия закрываются, но все, что занимает премьер-министра Нетаньяху, - это его суд. Это позор», - сказал Яир Лапид.

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