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Премьер-министр Израиля предстанет перед судом за коррупцию

Мир

Суд над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по обвинению в коррупции начался в Иерусалиме через несколько дней после того, как стартовал его новый срок пребывания в должности.

70-летний Биньямин Нетаньяху является первым лидером Израиля, который стал фигурантом уголовного дела, дошедшего до суда, в истории страны. Его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Сам Нетаньяху все обвинения в свой адрес отрицает и, по его словам,

 дела были сфабрикованы для того, чтобы"свергнуть его любым возможным способом".

Справка от "Правды.Ру"

Лидер правой партии Ликуд, Биньямин Нетаньяху, является самым "продолжительным" премьер-министром Израиля:

  • он находится у власти непрерывно с 2009 года,
  • также занимал этот пост с 1996 по 1999 год.

В воскресенье в суде прошло первое слушание

Когда Нетаньяху прибыл в окружной суд Иерусалима, сообщает BBC,  он сказал журналистам:

"Я здесь с прямой спиной и высоко поднятой головой, потому что мне не в чем каяться. Я ни в чем из того, что мне вменяют, не виновен".

Господин Нетаньяху решительно отверг все выдвинутые против него обвинения, заклеймив их как "охоту на ведьм" со стороны политических оппонентов, и поклялся очистить свое имя.

Премьер стоял в маске на лице и отказался садиться на скамью подсудимых, пока журналисты не покинули помещение, сообщают местные СМИ.

Адвокаты Нетаньяху говорят, что им нужно несколько месяцев, чтобы подготовить свою защиту. Следующее судебное заседание назначено на 19 июля.

В чем обвиняют Биньямина Нетаньяху?

Премьер-министру были предъявлены обвинения по трем делам: 

  •  мошенничество и злоупотребление доверием: он обвиняется в получении подарков-в основном сигар и бутылок шампанского - от влиятельных бизнесменов в обмен на "благосклонность";
  •  мошенничество и злоупотребление доверием: господин Нетаньяху обвиняется в предложении помочь улучшить тираж израильской газеты Yediot Ahronot в обмен на положительное освещение его работы;
  • взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием: в качестве премьер-министра и министра связи на момент предполагаемого преступления он обвиняется в содействии принятию нормативных решений, благоприятных для контролирующего акционера телекоммуникационного гиганта Bezeq Шауля Еловича, в обмен на положительное освещение на новостном сайте Wall Street Journal, ему принадлежащем, деятельности кабмина Израиля. 

На время судебного разбирательства пост ему покидать не придется

Согласно израильскому законодательству, лидер, обвиняемый в совершении преступления, не обязан уходить в отставку. Но прецедента такого нет.

Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт ушел с поста лидера партии, когда он находился под следствием за коррупцию в 2008 году, но технически оставался премьер - министром до выборов в следующем году-опросы, которые привели Биньямина Нетаньяху к власти.

В соответствии с соглашением о разделении власти с Бенни Ганцем была создана новая роль "альтернативного премьер-министра", что означает, что через 18 месяцев, когда два человека поменяются местами, г-н Нетаньяху все еще будет занимать должность премьер-министра и оставаться заместителем г-на Ганца.

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Темы суд израиль премьер-министр биньямин нетаньяху подозрение в коррупции
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Премьер-министр Израиля предстанет перед судом за коррупцию
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