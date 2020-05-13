Новое правительство сформировано в Израиле. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
О проделанной работе он отчитался перед президентом Реувеном Ривлином.
"Письмо от Биньямина Нетаньяху, сообщающего, что он сформировал правительство, было получено этим вечером в резиденции президента", — сообщает канцелярия президента Израиля.
Члены правительства должны дать присягу. Как сообщает сайт израильского Кнессета, торжественная церемония назначена на 14 мая.
Напомним, что в стране больше года не могли сформировать правительство. И-за этого в стране затянулся политический кризис, пришлось проводить выборы трижды.
Ранее сообщалось, что 13 мая в Израиль прилетел госсекретарь США Майк Помпео. Это первая международная поездка Помпео почти за два месяца. По словам главы госдепа, он прилетел, чтобы обсудить с руководством Израиля план США, заранее отвергнутый палестинскими лидерами.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".