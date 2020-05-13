Новое правительство сформировано в Израиле

Новое правительство сформировано в Израиле. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

О проделанной работе он отчитался перед президентом Реувеном Ривлином.

"Письмо от Биньямина Нетаньяху, сообщающего, что он сформировал правительство, было получено этим вечером в резиденции президента", — сообщает канцелярия президента Израиля.

Члены правительства должны дать присягу. Как сообщает сайт израильского Кнессета, торжественная церемония назначена на 14 мая.

Напомним, что в стране больше года не могли сформировать правительство. И-за этого в стране затянулся политический кризис, пришлось проводить выборы трижды.

Ранее сообщалось, что 13 мая в Израиль прилетел госсекретарь США Майк Помпео. Это первая международная поездка Помпео почти за два месяца. По словам главы госдепа, он прилетел, чтобы обсудить с руководством Израиля план США, заранее отвергнутый палестинскими лидерами.