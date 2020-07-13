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Автор Евгений Стриж

Самые причудливые увлечения и привычки мировых лидеров

Общество

Хотя ключевые фигуры нашего общества находятся в центре внимания 24/7, их личная жизнь все еще содержит в себе тайны. От страсти к моде до танго и питья шампанского перед сном: вот некоторые из причудливых привычек и увлечений, которые есть у мировых лидеров.

Дональд Трамп: рвет бумаги

Самые причудливые увлечения и привычки мировых лидеров. Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп известен своим горячим нравом, который распространяется и на документы. Трамп постоянно их рвет, так что в Белом доме пришлось даже ввести должности "сотрудников по работе с бумагами", чтобы они собирали порванные документы как пазлы.

Дело в том, что по закону "О президентских отчетах" каждый документ, с которым работает Трамп, принадлежит государству и должен после всех процедур отправляться в Национальный архив на хранение — вот и склеивают клерки Белого дома все бумаги, порванные президентом.

Владимир Путин: делает зарядку

Самые причудливые увлечения и привычки мировых лидеров. Владимир Путин

У российского лидера, как сообщается в СМИ, в расписании есть утренняя зарядка. После завтрака, который обычно включает в себя кофе, сок, омлет, кашу или перепелиные яйца, Путин два часа плавает, а затем идет в тренажерный зал, где работает с "железом". Параллельно он успевает просматривать новости, а "финальным аккордом" утренней подготовки являются ванны: горячие или холодные.

Елизавета II: пьет на ночь шампанское

Самые причудливые увлечения и привычки мировых лидеров. Королева Елизавета

Британское издание "Independent" сообщает: 93-летняя Елизавета все еще выпивает по бокалу шампанского перед сном. Также Елизавета любит отдать должное стаканчику джина — его подают к ланчу, а в течение для может насладиться вином или мартини.

Ангела Меркель: запасает продовольствие

Самые причудливые увлечения и привычки мировых лидеров. Ангела Меркель

В интервью немецкому журналу SUPERillu Меркель заявила, что первые несколько десятилетий ее жизни в Восточной Германии укрепили ее привычку покупать и копить огромное количество продуктов питания и расходных материалов.

"Я все еще покупаю множество товаров, если захожу в магазин. Они могут быть мне не нужны, но привычка покупать со мной очень давно: когда-то я жила в условиях экономии, позволявшей купить очень мало вещей. И просто привыкла при первой возможности закупаться всем, что есть на полках", — рассказала Меркель.

Биньямин Нетаньяху: ест мороженое

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После того, как в новостях за 2013 год пресса сообщила, что Нетаньяху использовал государственные деньги в размере $ 2700 каждый год, чтобы покупать мороженое в магазине для гурманов рядом с его официальной резиденцией, администрация Нетаньяху отозвала заявку на продление пособия. Продолжает ли Нетаньяху покупать мороженое "на свои" — пока неизвестно, но, по данным СМИ, больше всего ему нравилось фисташковое.

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Фото: mk. ru

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