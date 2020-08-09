Российский лидер Владимир Путин никогда не признает российскую принадлежность Донбасса. Такое мнение озвучил известный политический эксперт Яков Кедми.

Однако по мнению эксперта, это проблема не Донбасса, а Украины.

"Путин считает, что Донбасс должен быть частью Украины. Но нормальной Украины! Такой, какой она была, когда Донбасс влился в Украину. И не только Донбасс, а вся Новороссия, - пояснил Кедми.

Присоединение Донбасса — это значит махнуть рукой на всю Украину, на всё русскоязычное население Украины, на всё русское население Украины. Россия никогда этого не сделает", - утверждает политолог.