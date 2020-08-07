Участников митинга в Минске арестовали за песню Цоя

Как сообщает агентство Sputnik, двух звукорежиссеров арестовали на десять суток за воспроизведение песни "Хочу перемен!" советского исполнителя.

В Киевском сквере в Минске проходил семейный праздник, куда пришли сторонники оппозиции. В это время звукорежиссеры включили песню Виктора Цоя.

Мужчин арестовали за сорванный праздничный концерт и композицию, которая не соответствовала данному формату мероприятия.