По мнению основателя корпорации Microsoft, в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с экологическим кризисом, который возникнет из-за изменения климата.
"Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже", — пишет миллиардер в своем блоге.
Он также подчеркнул, чтобы избежать надвигающуюся катастрофу, нужно уменьшить количество выбросов парниковых газов в атмосферу. В отличие от вакцины от коронавируса, которая будет в следующем году, не существует двухлетнего решения проблемы изменения климата, считает Билл Гейтс.
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