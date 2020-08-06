Билл Гейтс рассказал о "катастрофе страшнее коронавируса"

По мнению основателя корпорации Microsoft, в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с экологическим кризисом, который возникнет из-за изменения климата.

"Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже", — пишет миллиардер в своем блоге.

Он также подчеркнул, чтобы избежать надвигающуюся катастрофу, нужно уменьшить количество выбросов парниковых газов в атмосферу. В отличие от вакцины от коронавируса, которая будет в следующем году, не существует двухлетнего решения проблемы изменения климата, считает Билл Гейтс.