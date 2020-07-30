Иран согласен выплатить Украине компенсацию за сбитый самолет

Иран выплатит Украине компенсацию за сбитый в январе самолет.
Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на Аббаса Мусави, официального представителя МИД страны.
Напомним, вчера, 30 июля, делегация Тегерана была с официальным визитом в Киеве и, как анонсировал Дмитрий Кулеба, именно с целью обсудить вопросы компенсации (об этом подробнее здесь).
"Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", — цитирует ИА слова Мусави, сказанные по итогам прошедших переговоров.
По словам дипломата, "многие пассажиры были гражданами Ирана, но по украинцам переговоры продолжатся".
Напомним, что Boeing-737-800 "Международных авиалиний Украины" в январе был сбит иранской службой ПВО после взлета с аэродрома Тегерана.
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