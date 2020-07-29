Кулеба: Иран заплатит очень высокую компенсацию за наш сбитый самолет

29 июля на Украину прибудет делегация Ирана, чтобы обсудить компенсацию за украинский самолет, разбившийся близ Тегерана в январе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины.

"Учитывая обстоятельства произошедшего, есть все основания просить Иран заплатить самую высокую цену за то, что он сделал", - заявил Дмитрий Кулеба на пресс-конференции во время визита в Варшаву.

Кулеба сказал, что Украина будет представлять все страны и группы, затронутые в ходе переговоров.

"Я не могу назвать окончательные цифры компенсации ... цифры будут результатом консультаций", - сказал он.

Напомним, что направлявшийся в Киев самолет Boeing-737 украинских авиалиний потерпел крушение в результате попадания в него ракеты вскоре после взлета из Тегерана 8 января. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту, в основном граждане Ирана и Канады.

Иран признал, что самолет был сбит зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.

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