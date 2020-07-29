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S7 возобновит полёты в Турцию 10 августа

Мир » Азия » Ближний Восток

С 10 августа россияне смогут отправиться с Турцию на самолётах авиакомпании S7. Продажа билетов уже открыта.

Регулярные рейсы будут осуществляться в Анталью и Даламан.

"S7 Airlines уделяет большое внимание дополнительным мерам защиты в полёте. При уборке на всех рейсах S7 Airlines в обязательном порядке применяются моющие дезинфицирующие средства, организовано обязательное проветривание салона в период обслуживания между рейсами, состав аптечек дополнен масками", — сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

В анталийский аэропорт самолеты из Москвы будут летать дважды в день, в Даламан будет осуществляться 3-7 рейсов в неделю. Для пассажиров предоставлены современные лайнеры Airbus A320. При бронировании система выдаёт места через ряд. Кроме того, пассажиров, сидящих в одном ряду, будет разделять свободное кресло.Напомним, что Турция стала одной из трёх стран, куда смогут в августе отправиться россияне. Международное авиасообщение восстановится с 1 августа. Полёты разрешены в Турцию, Танзанию и Британию. После этого ожидается открытие Южной Кореи и Мальдивов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Turkish Airlines возобновит полёты в Россию с 1 августа. Регулярные рейсы будут доставлять россиян из аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью.

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