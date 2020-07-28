Россия откроет границы еще для двух стран — Южной Кореи и Мальдивов. Власти России планируют открыть авиасообщение для этих стран после Турции, Танзании и Великобритании.
Ранее сообщалось, что полёты в Турцию возобновляются с 1 августа. В этот день можно будет улететь из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону в Стамбул и Анкару.
С 10 августа откроются рейсы в Анталью. Справка с отрицательным тестом на коронавирус от россиян в Турции не требуется.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.