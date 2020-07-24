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Россияне смогут полететь в три страны

Общество

Международное авиасообщение Россия официально откроет с 1 августа. Россияне смогут полететь только в три страны.

Информацию подтвердили в правительстве.

"Принято решение о возобновлении международного авиасообщения. С 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону", — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В какие страны смогут отправиться россияне, глава кабмина не назвал. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что пока это только три страны.

"Сегодня мы можем сказать, что это пока только три страны. Почему это три страны? Потому что мы относимся весьма аккуратно, чтобы возобновление авиационного сообщения не привело к появлению новых завозных случаев на территории Российской Федерации", — пояснила она.

Голикова отметила, что одним из согласованных направлений станет Великобритания. Самолеты из России будут летать в Лондон. Правда, при прилете гражданам России предстоит провести две недели в карантине.

Также россиян примет Турция и Танзания.

"С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул. И начиная с 10 августа это курортные города — Анталья, Бодрум, Даламан. Ну и наконец, такой экзотический маршрут, как маршрут в Танзанию, на Занзибар", — рассказала Голикова.

Мишустин отметил, что при выборе стран оценивали эпидемиологическую обстановку и принцип взаимности.

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