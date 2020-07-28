Первые полеты в рамках возобновления авиасообщения России с Турцией начнутся с 1 августа. Их будет осуществлять турецкая авиакомпания Turkish Airlines.
"Первого августа у нас запланированы рейсы Стамбул — Москва, Москва — Стамбул и Анталья — Москва", — сообщили представители компании.
Из Санкт-Петербурга в Стамбул можно будет улететь со 2 августа, а из северной столицы в Анталью — с 10 августа.
Помимо Турции Россия возобновит авиасообение с Великобританией и Танзанией.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.