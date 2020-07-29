Крупные соцсети откроют представительства в Турции

Социальные сети попали под государственное регулирование в Турции. Парламент принял новый закон, значительно ограничивающий свободу слова в соцсетях.

Так, сообщения, неугодные властям, будут удалены. Решение суда на это теперь не планируется. Социальные сети, которые имеют больше одного миллиона пользователей среди граждан Турции, должны открыть официальные представительства в стране. И руководить ими должны граждане Турции.

Как рассказал заявила глава парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития ПСР Озлем Зенгин, за нарушение правил соцсети ждет серьезное наказание в виде сокращения трафика и штраф.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Турции появилась новая оппозиционная партия — Партия обновления. Ее основателем стал независимый депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз. Он подчеркнул, что Турции давно требуется обновление, потому что власти свели на нет демократию, а оппозиция поддерживает президента. Новая партия намерена вернуть свободу народу Турции, восстановить собственное производство в энергетике, фармацевтике, машиностроении, сельском хозяйстве, животноводстве. Третья важная задача, которую ставит перед собой Партия обновления, — восстановление справедливости.