Турецкая оппозиция работает на президента. При этом власть требует обновления.

Такое заявление сделал независимый депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз, который создал новую оппозиционную партию.

"Турции уже давно требуется обновление, и его должна принести новая партия, потому что политическая и бюрократическая система рухнула. За 18 лет турецкое правительство свело на нет демократию, ослабило парламент, создало систему под управлением одного человека и разрушило общественное согласие. Оппозиция сегодня, по существу, работает на поддержку президента, это клуб проигравших. Главы оппозиционных партий, проигрывая, одновременно укрепляются в своих партиях, и у них нет никакой мотивации для того, чтобы стать правящей партией. При таком раскладе ни партия власти, ни оппозиция ничего не могут дать стране", — пояснил глава новой Партии обновления.